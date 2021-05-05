Прокуратура объявила подозрение двум боевикам «ДНР» в пытках украинских военных

Прокуратура объявила подозрение двум боевикам «ДНР» в истязании украинских военных.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Один из подозреваемых с апреля по декабрь 2014 был охранником в одной из «тюрем» оккупационной администрации РФ в Донецкой области, обустроенной в захваченном помещении управления СБУ и жестоко обращался с военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны. Для деморализации украинских воинов он регулярно пытал их, нанося многочисленные удары руками и резиновой дубинкой по различным частям тела.
Другой подозреваемый с апреля 2014 по февраль 2016 также был охранником той же «тюрьмы», унижал военнослужащих батальона территориальной обороны, словесно оскорбляя, запугивая их и угрожая их жизни.
Такие преступные действия являются серьезным нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.
Расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление СБУ. Установлено более 250 случаев пыток военнослужащих и гражданских в этой «тюрьме ДНР». Всего в материалах уголовного производства речь идет о 170 незаконных местах лишения свободы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где боевики удерживали более 3,5 тыс. человек.
- В апреле прокуратура Донецкой области объявила о подозрении боевику из «МГБ ДНР» в пытках людей, которых незаконно удерживали на территории завода «Изоляция» в Донецке.
- Ранее расследователи Bellingcat установили личности трех россиян, причастных к пыткам в тюрьме «Изоляция» — концлагеря «МГБ ДНР» на базе артплатформы «Изоляция» в Донецке. Это уроженцы Донецкой области Юрий Кривонос, Владимир Бутенко и Руслан Еремичев.
- 28 января 2021 Офис генпрокурора сообщил, что в преступлениях на территории тюрьмы «Изоляция» подозреваются (объявлено подозрение) 5 человек, но в целом подозреваемых около 50.