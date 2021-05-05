У Танзанії зʼявилися вимоги до туристів при вʼїзді — ПЛР-тест та онлайн-форма

Танзанія через погіршення ситуації із коронавірусом із 4 травня змінила правила вʼїзду. Тепер при вʼїзді потрібен буде ПЛР-тест, якому не понад 72 години.
Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоровʼя країни.
За 24 години до приїзду туристи також мають заповнити форму, по приїзду їм видадуть медичну картку з номером для безкоштовних дзвінків в разі виявлення симптомів хвороби.
Окрім цього, туристам потрібно буде при вʼїзді зробити ще власним коштом експрес-тест. Вартість одного — $25.
Нагадаємо, що на правах автономії до складу Танзанії входить відомий курорт Занзібар.
Загалом у країні був свій підхід до пандемії коронавірусу — попередній президент держави Джон Магуфулі применшував значення вірусу і відмовлявся вживати заходів щодо обмеження його поширення. Минулого року він заявляв, що коронавірус «побороли» молитвою, а цього року закликав носити маски танзанійського виробництва — імпортні начебто небезпечні. Ба більше, з травня 2020 року до середини березня 2021 року Танзанія взагалі не повідомляла про випадки коронавірусу, перші дані після цього періоду зʼявились 17 березня.
Однак Магуфулі помер 17 березня 2021 року (офіційно — від хвороби серця, але опозиція стверджує, що від коронавірусу) і Танзанію вперше очолила жінка — Самія Сулуху Хасан. Перед нею постало питання, зокрема, вакцинації населення від коронавірусу.
«Голос Америки» писав, що Танзанія — це, певно, єдина туристична країна, яка протягом всього періоду пандемії не вимагала від туристів нічого — ані тестів, ані довідок, ані навіть письмових розписок про стан здоровʼя. Після зміни керівництва країни і зʼявилися вимоги.