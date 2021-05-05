У Танзанії зʼявилися вимоги до туристів при вʼїзді — ПЛР-тест та онлайн-форма

Танзанія через погіршення ситуації із коронавірусом із 4 травня змінила правила вʼїзду. Тепер при вʼїзді потрібен буде ПЛР-тест, якому не понад 72 години.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоровʼя країни.

За 24 години до приїзду туристи також мають заповнити форму, по приїзду їм видадуть медичну картку з номером для безкоштовних дзвінків в разі виявлення симптомів хвороби.

Окрім цього, туристам потрібно буде при вʼїзді зробити ще власним коштом експрес-тест. Вартість одного — $25.

Нагадаємо, що на правах автономії до складу Танзанії входить відомий курорт Занзібар.