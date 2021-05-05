В Танзании появились требования к туристам при въезде — ПЦР-тест и онлайн-форма

Танзания из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 4 мая изменила правила въезда. Теперь при въезде потребуется ПЦР-тест, которому не более 72 часов.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения страны.

За 24 часа до приезда туристы также должны заполнить форму, по приезду им выдадут медицинскую карточку с номером для бесплатных звонков в случае выявления симптомов болезни.

Кроме этого, туристам нужно будет при въезде сделать еще за свой счет экспресс-тест. Стоимость одного — $25.

Напомним, что на правах автономии в состав Танзании входит известный курорт Занзибар.