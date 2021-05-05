В Танзании появились требования к туристам при въезде — ПЦР-тест и онлайн-форма

Танзания из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 4 мая изменила правила въезда. Теперь при въезде потребуется ПЦР-тест, которому не более 72 часов.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения страны.
За 24 часа до приезда туристы также должны заполнить форму, по приезду им выдадут медицинскую карточку с номером для бесплатных звонков в случае выявления симптомов болезни.
Кроме этого, туристам нужно будет при въезде сделать еще за свой счет экспресс-тест. Стоимость одного — $25.
Напомним, что на правах автономии в состав Танзании входит известный курорт Занзибар.
Вообще в стране был свой подход к пандемии коронавируса — предыдущий президент государства Джон Магуфули умалял значение вируса и отказывался принимать меры по ограничению его распространения. В прошлом году он заявлял, что коронавирус «побороли» молитвой, а в этом году призвал носить маски танзанийского производства — импортные якобы опасны. Более того, с мая 2020 года до середины марта 2021 года Танзания вообще не сообщала о случаях коронавируса, первые данные после этого периода появились 17 марта.
Однако Магуфули умер 17 марта 2021 (официально — от болезни сердца, но оппозиция утверждает, что от коронавируса) и Танзанию впервые возглавила женщина — Самия Сулуху Хасан. Перед ней встала проблема, в частности, вакцинации населения от коронавируса.
«Голос Америки» писал, что Танзания — это, наверное, единственная туристическая страна, которая в течение всего периода пандемии не требовала от туристов ничего — ни тестов, ни справок, ни даже письменных расписок о состоянии здоровья. После смены руководства страны и появились требования.