Дослідження у Південній Кореї: Вакцини AstraZeneca та Pfizer ефективні на 87% після першого щеплення

Одна доза вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca або Pfizer виявилася на 86,6% ефективною у запобіганні інфекцій серед людей у ​​віці 60 років і старше.

Про це свідчать дані Корейського агентства з контролю і профілактики захворювань (KDCA), які цитує Reuters.

Вакцина Pfizer була на 89,7% ефективна в запобіганні інфекції щонайменше через два тижні після введення першої дози, вакцина від AstraZeneca — на 86%.

Дослідження засноване на аналізі понад 3,5 мільйона людей у Південній Кореї у віці 60 років і старше протягом двох місяців починаючи з 26 лютого. У вибірці були, зокрема, 521 133 людини, які отримали першу дозу вакцини Pfizer або AstraZeneca. Як результат, виявили 1 237 випадків коронавірусу — і тільки 29 з тих, хто захворів, були з вакцинованої групи.