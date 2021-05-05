Исследование в Южной Корее: Вакцины AstraZeneca и Pfizer эффективны на 87% после первой прививки

Одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca или Pfizer оказалась на 86,6% эффективной в предотвращении заболевания среди людей в возрасте 60 лет и старше.

Об этом свидетельствуют данные Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), которые цитирует Reuters.

Вакцина Pfizer была на 89,7% эффективна в предотвращении инфекции минимум через две недели после введения первой дозы, вакцина от AstraZeneca — на 86%.

Исследование основано на анализе более 3,5 миллиона человек в Южной Корее в возрасте 60 лет и старше в течение двух месяцев, начиная с 26 февраля. В выборке были, в частности, 521 133 человека, которые получили первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca. Как результат, выявили 1 237 случаев коронавируса — и только 29 заболевних были из вакцинированной группы.