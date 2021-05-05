Исследование в Южной Корее: Вакцины AstraZeneca и Pfizer эффективны на 87% после первой прививки

Одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca или Pfizer оказалась на 86,6% эффективной в предотвращении заболевания среди людей в возрасте 60 лет и старше.
Об этом свидетельствуют данные Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), которые цитирует Reuters.
Вакцина Pfizer была на 89,7% эффективна в предотвращении инфекции минимум через две недели после введения первой дозы, вакцина от AstraZeneca — на 86%.
Исследование основано на анализе более 3,5 миллиона человек в Южной Корее в возрасте 60 лет и старше в течение двух месяцев, начиная с 26 февраля. В выборке были, в частности, 521 133 человека, которые получили первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca. Как результат, выявили 1 237 случаев коронавируса — и только 29 заболевних были из вакцинированной группы.
«Доказано, что обе вакцины обеспечивают высокую защиту от болезни после первой дозы. Люди должны пройти полную вакцинацию в соответствии с рекомендуемым графиком, ведь степень защиты после второй дозы увеличится», — говорится в сообщении.
Сейчас Южная Корея стремится активизировать свою кампанию по иммунизации после того, как сообщения о вероятном тромбозе из-за вакцин отпугнули людей от прививок.
«Около 95% людей, умерших от коронавируса в нашей стране, были пожилыми людьми — 60 лет и старше, и вакцины резко снизят такие риски», — сказал на брифинге чиновник Министерства здравоохранения Юн То Хо.
Он добавил, что вероятность побочных эффектов (включая тромбоз) «очень мала» и все они излечимы.
Южная Корея пока вакцинировала 6,7% своего 52-миллионного населения, но поставила перед собой амбициозную цель — сделать прививки 70% населения до сентября и достичь коллективного иммунитета к ноябрю.
Начиная со среды, 5 мая, южнокорейцев, которые полностью вакцинированы и не имеют никаких симптомов коронавируса, освободят от двухнедельного обязательного карантина после возвращения из-за границы.
- В Украине используют оба препарата — AstraZeneca и Pfizer, а также китайский Sinovac. По состоянию на 5 апреля прививки сделали 759 434 людям (две дозы получили 303 человека).
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другие данные для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.