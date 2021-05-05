В Україні за минулу добу майже 2 600 нових хворих на ковід. Одужали близько 8 тисяч осіб

В Україні за добу 4 травня виявили 2 576 нових хворих на коронавірус, одужали 7 728 людей, помер 161 пацієнт. Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook.
Найбільшу кількість нових хворих зареєстрували в Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 090 986 людей, з них одужали 1 697 358, померли 45 077.
Що стосується вакцинації, то 4 травня зробили 3 425 щеплень, загалом з початку кампанії — 759 434 (дві дози отримали 303 людини).
- В Україні до 30 червня триває адаптивний карантин. На час Великодня і травневих свят уряд вирішив не змінювати правила карантину. Водночас закликають релігійні заклади та вірян дотримуватися низки правил під час богослужінь. Зокрема, до церкви радять іти лише одному члену сім’ї.
- Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов прогнозує нове зростання кількості хворих на коронавірус через три-чотири тижні після великодніх і травневих свят.