В Україні за минулу добу майже 2 600 нових хворих на ковід. Одужали близько 8 тисяч осіб

В Україні за добу 4 травня виявили 2 576 нових хворих на коронавірус, одужали 7 728 людей, помер 161 пацієнт. Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook.

Найбільшу кількість нових хворих зареєстрували в Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 090 986 людей, з них одужали 1 697 358, померли 45 077.