В Украине за минувшие сутки почти 2 600 новых больных ковидом. Выздоровели около 8 тысяч человек

В Украине за сутки 4 мая выявили 2 576 новых больных коронавирусом, выздоровели 7 728 человек, умер 161 пациент. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.
Наибольшее количество новых больных зарегистрировали в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 090 986 человек из них выздоровели 1 697 358, умерли 45 077.
Что касается вакцинации, то 4 мая сделали 3 425 прививок, всего с начала кампании — 759 434 (две дозы получили 303 человека).
- В Украине до 30 июня продолжается адаптивный карантин. На время Пасхи и майских праздников правительство решило не менять правила карантина. В то же время призывают религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил во время богослужений. В частности, в церковь советуют идти только одному члену семьи.
- Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.