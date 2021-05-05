В Украине за минувшие сутки почти 2 600 новых больных ковидом. Выздоровели около 8 тысяч человек

В Украине за сутки 4 мая выявили 2 576 новых больных коронавирусом, выздоровели 7 728 человек, умер 161 пациент. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

Наибольшее количество новых больных зарегистрировали в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 090 986 человек из них выздоровели 1 697 358, умерли 45 077.