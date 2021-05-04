В Індії коронавірусом заразилися вісім левів у зоопарку

В Індії вперше виявили коронавірус у восьми диких левів, які живуть у зоопарку міста Хайдарабад.
Про це повідомляє Times of India.
«Після зоопарку Бронкса в Нью-Йорку, де вісім тигрів і левів мали позитивний результат на COVID у квітні минулого року, ніде не було зареєстровано таких випадків серед диких тварин. Однак у Гонконзі вірус виявили в собак і кішок», — розповів очільник Центру досліджень дикої природи Шириш Упадхає.
Як зазначається, ветеринари зоопарку наприкінці квітня помітили у левів деякі симптоми коронавірусу: втрата апетиту, виділення з носа і кашель. Після цього у тварин взяли зразки мазків із ротоглотки та відправили їх на аналіз. Тести виявилися позитивними.
Наразі фахівці перевіряють, як леви могли заразитися коронавірусом — від працівників зоопарку чи від мешканців будинків, що розташовані поруч.
Окрім цього вчені встановлюють, який саме штам виявили у левів. Нині вони почуваються добре.
Загалом у зоопарку живуть 12 левів віком близько 10 років.
- В Індії різке зростання захворюваності на коронавірус почали фіксувати 5 квітня. Країна за загальною кількістю випадків у світі поступається тільки США, де зареєстрували понад 33 мільйони хворих. Індійська влада на тлі спалаху призупинила експорт препарату «Ремдесивір» і схвалила російську вакцину «Супутник V».
- 1 травня в Індії зафіксували 401 993 нові випадки інфікування коронавірусом, що стало рекордом з початку пандемії. 2 травня у країні зареєстрували рекорд із добової смертності від коронавірусу.