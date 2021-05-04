В Индии коронавирусом заразились восемь львов в зоопарке

В Индии впервые выявили коронавирус у восьми диких львов, живущих в зоопарке города Хайдарабад.
Об этом сообщает Times of India.
«После зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где восемь тигров и львов получили положительный результат на COVID в апреле прошлого года, нигде не было зарегистрировано таких случаев среди диких животных. Однако в Гонконге вирус выявили у собак и кошек», — рассказал глава Центра исследований дикой природы Шириш Упадхайе.
Как отмечается, ветеринары зоопарка в конце апреля заметили у львов некоторые симптомы коронавируса: потеря аппетита, выделения из носа и кашель. После этого у животных взяли образцы мазков из ротоглотки и отправили их на анализ. Тесты оказались положительными.
Сейчас специалисты проверяют, каким образом львы могли заразиться коронавирусом — от работников зоопарка или от жителей домов, расположенных рядом.
Кроме этого ученые устанавливают, какой именно штамм выявили у львов. Сейчас животные чувствуют себя хорошо.
Всего в зоопарке живут 12 львов в возрасте около 10 лет.
- В Индии резкий рост заболеваемости коронавирусом начали фиксировать 5 апреля. Страна по общему количеству случаев в мире уступает только США, где зарегистрировали более 33 миллионов больных. Индийские власти на фоне вспышки приостановили экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрили российскую вакцину «Спутник V».
- 1 мая в Индии зафиксировали 401 993 новых случая инфицирования коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. 2 мая в стране зарегистрировали рекорд по суточной смертности от коронавируса.