В Индии коронавирусом заразились восемь львов в зоопарке

В Индии впервые выявили коронавирус у восьми диких львов, живущих в зоопарке города Хайдарабад.

Об этом сообщает Times of India.

«После зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где восемь тигров и львов получили положительный результат на COVID в апреле прошлого года, нигде не было зарегистрировано таких случаев среди диких животных. Однако в Гонконге вирус выявили у собак и кошек», — рассказал глава Центра исследований дикой природы Шириш Упадхайе.

Как отмечается, ветеринары зоопарка в конце апреля заметили у львов некоторые симптомы коронавируса: потеря аппетита, выделения из носа и кашель. После этого у животных взяли образцы мазков из ротоглотки и отправили их на анализ. Тесты оказались положительными.