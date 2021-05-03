Пивний фестиваль «Октоберфест» знову скасували через пандемію коронавірусу

Пивний фестиваль «Октоберфест» 2021 року, як і минулоріч, не відбудеться через пандемію коронавірусу.

Про це заявили премʼєр-міністр Баварії Маркус Зедер і лорд-мер Мюнхену Дітер Райтер на пресконференції 3 травня, повідомляє Der Spiegel.

За словами Зедера, такі фестивалі вимагають великих грошових зобовʼязань, а через коронавірус зберігається надто великий ризик та невизначеність, коли ж пандемія може ослабнути.

«Крім того, у традиційних пивних не можна забезпечити застосування таких заходів, як соціальне дистанціювання і носіння масок», — заявив прем’єр Баварії.

До того ж урядовці зазначили, що не хочуть зіпсувати репутацію фестивалю, перетворивши його на розповсюджувача коронавірусу.

У 2021 році «Октоберфест» мав відбутися з 18 вересня до 3 жовтня.