Пивной фестиваль «Октоберфест» снова отменили из-за пандемии коронавируса

Пивной фестиваль «Октоберфест» в 2021 году, как и в прошлом, не состоится из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявили премьер-министр Баварии Маркус Зедер и лорд-мэр Мюнхена Дитер Райтер на пресс-конференции 3 мая, сообщает Der Spiegel.

По словам Зедера, такие фестивали требуют больших денежных обязательств, а из-за коронавируса сохраняется слишком большой риск и неопределенность, когда же пандемия может ослабнуть.

«Кроме того, в традиционных пивных нельзя обеспечить такие меры, как социальное дистанцирование и ношение масок», — заявил премьер Баварии.

К тому же чиновники отметили, что не хотят испортить репутацию фестиваля, превратив его в распространителя коронавируса.

В 2021 году «Октоберфест» должен был пройти с 18 сентября по 3 октября.