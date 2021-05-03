Пивной фестиваль «Октоберфест» снова отменили из-за пандемии коронавируса

Пивной фестиваль «Октоберфест» в 2021 году, как и в прошлом, не состоится из-за пандемии коронавируса.
Об этом заявили премьер-министр Баварии Маркус Зедер и лорд-мэр Мюнхена Дитер Райтер на пресс-конференции 3 мая, сообщает Der Spiegel.
По словам Зедера, такие фестивали требуют больших денежных обязательств, а из-за коронавируса сохраняется слишком большой риск и неопределенность, когда же пандемия может ослабнуть.
«Кроме того, в традиционных пивных нельзя обеспечить такие меры, как социальное дистанцирование и ношение масок», — заявил премьер Баварии.
К тому же чиновники отметили, что не хотят испортить репутацию фестиваля, превратив его в распространителя коронавируса.
В 2021 году «Октоберфест» должен был пройти с 18 сентября по 3 октября.
- Впервые «Октоберфест» состоялся 12 октября 1810 года в честь свадьбы кронпринца Людвига (в будущем король Людвиг I). За более чем 200 лет существования его отменяли десятки раз — в основном из-за войн.
- В прошлом году фестиваль также отменили — из-за пандемии коронавируса. Однако люди все равно пришли на празднование 19 сентября, они устраивали пикники небольшими группами.