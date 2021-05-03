Фанати «Манчестер Юнайтед» зірвали матч своєї команди в АПЛ. Вони прорвалися на поле, протестуючи проти Суперліги

Матч Англійської прем’єр-ліги з футболу, який мав відбутися 2 травня, перенесли через акцію вболівальників. Вони прорвалися на поле стадіону «Олд Траффорд», де грає футбольний клуб «Манчестер Юнайтед».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Уболівальники протестували проти американських власників клубу та їхнього рішення долучитися до нового турніру — Європейської суперліги.

Спочатку вболівальники протестували перед стадіоном. Однак згодом їм вдалося прорватися на поле «Олд Траффорд». За кілька годин після виходу вболівальників на поле клуб на своєму сайті повідомив, що матч перенесений на невизначену дату. Центральний матчу туру в АПЛ між «Манчестер Юнайтед» і «Ліверпулем» мав відбуватися без вболівальників у зв’язку з обмеженнями через COVID-19.

Як повідомив «Манчестер Юнайтед» у заяві, рішення перенести матч з міркувань безпеки ухвалили після обговорення з поліцією, місцевою владою, Премʼєр-лігою та обома клубами. У МЮ наголосили, що визнають право на вільне висловлювання думки і мирний протест. «Однак ми засуджуємо перешкоджання команді та дії, які загрожують іншим уболівальникам, персоналу та поліції», — йдеться в заяві. Клуб пообіцяв поліції підтримку в розслідуванні подій. Нову дату матчу ще мають визначити.