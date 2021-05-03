Фанаты «Манчестер Юнайтед» сорвали матч своей команды в АПЛ. Они прорвались на поле, протестуя против Суперлиги

Матч Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, который должен был состояться 2 мая, перенесли из-за акции болельщиков. Они прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд», где играет футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Болельщики протестовали против американских владельцев клуба и их решения присоединиться к новому турниру — Европейской суперлиге.

Сначала болельщики протестовали перед стадионом. Однако впоследствии им удалось прорваться на поле «Олд Траффорд». Через несколько часов после выхода болельщиков на поле клуб на своем сайте сообщил, что матч перенесен на неопределенную дату. Центральный матч тура в АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» должен был проходить без болельщиков в связи с ограничениями из-за COVID-19.

Как сообщил «Манчестер Юнайтед» в заявлении, решение перенести матч по соображениям безопасности приняли после обсуждения с полицией, местными властями, Премьер-лигой и обоими клубами. В МЮ отметили, что признают право на свободное выражение мнения и мирный протест. «Однако мы осуждаем препятствование команде и действия, которые угрожают другим болельщикам, персоналу и полиции», — говорится в заявлении. Клуб пообещал полиции поддержку в расследовании событий. Новую дату матча еще предстоит определить.