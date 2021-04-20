Все страны-члены УЕФА единогласно выступили против создания футбольной Суперлиги

Все 55 футбольных европейских ассоциаций, которые входят в УЕФА, единогласно выступили против создания Суперлиги по футболу в Европе.

Об этом пишет пресс-служба УЕФА.

«Пятьдесят пять ассоциаций УЕФА и участники Конгресса УЕФА осуждают провозглашение так называемой Суперлиги. Конгресс УЕФА твердо убежден в том, что закрытая Суперлига противоречит самой идее европейскости — идее единства, открытости, взаимопомощи и верховенства спортивных ценностей», — отметили там.

Страны-члены УЕФА отмечают, что лучшие команды Европы, которые и решили создать Суперлигу, достигли успехов только благодаря европейской системе футбола, где «большие, средние и малые клубы внесли общий вклад в успехи и неудачи каждого».

В связи с этим они отмечают, что будут бороться против создания этой Суперлиги и противостоять ее введению.