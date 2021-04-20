Все страны-члены УЕФА единогласно выступили против создания футбольной Суперлиги

Все 55 футбольных европейских ассоциаций, которые входят в УЕФА, единогласно выступили против создания Суперлиги по футболу в Европе.
Об этом пишет пресс-служба УЕФА.
«Пятьдесят пять ассоциаций УЕФА и участники Конгресса УЕФА осуждают провозглашение так называемой Суперлиги. Конгресс УЕФА твердо убежден в том, что закрытая Суперлига противоречит самой идее европейскости — идее единства, открытости, взаимопомощи и верховенства спортивных ценностей», — отметили там.
Страны-члены УЕФА отмечают, что лучшие команды Европы, которые и решили создать Суперлигу, достигли успехов только благодаря европейской системе футбола, где «большие, средние и малые клубы внесли общий вклад в успехи и неудачи каждого».
В связи с этим они отмечают, что будут бороться против создания этой Суперлиги и противостоять ее введению.
- Ряд сильнейших футбольных клубов подписали соглашение о создании Суперлиги, которая должна стать альтернативой клубным соревнованием под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Учредителями выступили 12 клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер».
- На сегодня единственными официальными международными турнирами, в которых участвуют европейские футбольные клубы, являются соревнования под эгидой УЕФА. Топ-клубы уже не первый год высказывают недовольство системой распределения денег за участие в еврокубках. Также футбольные гранды недовольны регуляторной деятельностью УЕФА, в частности введением так называемого финансового фэйр-плея — когда клубы обязаны тратить на свою деятельность только те средства, которые сами зарабатывают.
- В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что игроки клубов-основателей Суперлиги по футболу в Европе не смогут играть в национальных сборных и участвовать в чемпионатах мира и Европы.