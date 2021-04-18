Ряд ведущих футбольных клубов Европы договорились создать свою «суперлигу». УЕФА в ярости и грозит санкциями

Ряд сильнейших футбольных клубов подписали соглашение о создании «суперлиги», которая должна стать альтернативой клубным соревнованиям под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сам союз категорически против этой идеи.

Об этом пишет BBC.

По данным издания, учредителями выступили 12 клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан», «Интер».

Присоединиться к «суперлиге» также предложили немецким футбольным грандам — «Баварии» и «Боруссии», но те отказались. Аналогичное предложение получил и французский «Пари Сен-Жермен», но тоже отказался. Как объясняет Tribuna, владелец клуба Нассер Аль-Хелайфи входит в совет директоров УЕФА и возглавляет beIN Media Group — телекомпанию из Катара, которая заплатила УЕФА миллионы долларов за право транслировать игры Лиги чемпионов.

УЕФА уже выступила с заявлением по этому поводу. «Если это произойдет, хотим повторить, что мы и все наши ассоциации-члены – будем едины в наших усилиях, чтобы предотвратить этот циничный проект, проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше чем когда-либо», — говорится в заявлении.

Организации также готовы принять все доступные меры, чтобы создания «суперлиги» не произошло. Ранее УЕФА и ФИФА грозили организаторам такой лиги, что им будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам запретят играть за свои национальные сборные.

На сегодня единственными официальными международными турнирами, в которых участвуют европейские футбольные клубы, являются соревнования под эгидой УЕФА. Топ-клубы уже не первый год выражают недовольство системой распределения денег за участие в еврокубках. Кроме того, футбольные гранды недовольны и регуляторной деятельностью УЕФА, в том числе введением так называемого финансового фейр-плейя — когда клубы обязаны тратить на свою деятельность только те средства, которые сами зарабатывают.