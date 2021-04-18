Низка провідних футбольних клубів Європи домовилися створити свою «суперлігу». УЄФА вже погрожує санкціями

Низка найсильніших футбольних клубів підписали угоду про створення «суперліги», яка повинна стати альтернативою клубним змаганням під егідою Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Сама спілка категорично проти цієї ідеї.

Про це пише BBC.

За даними видання, засновниками виступили 12 клубів: «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Арсенал», «Челсі», «Тоттенхем», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетіко», «Ювентус», «Мілан» та «Інтер».

Приєднатися до «суперліги» також запропонували німецьким футбольним грандам — «Баварії» та «Боруссії», але ті відмовилися. Аналогічну пропозицію отримав і французький «Парі Сен-Жермен», але теж відмовився. Як пояснює Tribuna, власник клубу Нассер Аль-Хелайфі входить до ради директорів УЄФА й очолює beIN Media Group — телекомпанію з Катару, яка заплатила УЄФА мільйони доларів за право транслювати ігри Ліги чемпіонів.

УЄФА вже виступила із заявою з цього приводу. «Якщо це станеться, хочемо повторити, що ми і всі наші асоціації-члени будемо єдині в наших зусиллях, щоб запобігти цьому цинічному проєкту. Проєкту, заснованому на особистих інтересах кількох клубів у той час, коли суспільство потребує солідарності більше ніж коли-небудь», — йдеться в заяві.

Організації також готові вдатися до всіх доступних заходів, щоб створення «суперліги» не відбулося. Раніше УЄФА і ФІФА погрожували організаторам такої ліги, що їм буде заборонено грати в будь-яких інших змаганнях на національному, європейському або світовому рівні, а їхнім гравцям заборонять грати за свої національні збірні.

На сьогодні єдиними офіційними міжнародними турнірами, в яких беруть участь європейські футбольні клуби, є змагання під егідою УЄФА. Топклуби вже не перший рік висловлюють невдоволення системою розподілу грошей за участь в єврокубках. Крім того, футбольні гранди незадоволені і регуляторною діяльністю УЄФА, в тому числі запровадженням так званого фінансового фейр-плею — коли клуби зобовʼязані витрачати на свою діяльність тільки ті кошти, які самі заробляють.