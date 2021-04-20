Усі країни-члени УЄФА одноголосно виступили проти створення футбольної Суперліги

Усі 55 футбольних європейських асоціацій, які входять до УЄФА, одноголосно виступили проти створення Суперліги з футболу в Європі.

Про це пише пресслужба УЄФА.

«Пʼятдесят пʼять асоціацій УЄФА і учасники Конгресу УЄФА засуджують проголошення так званої Суперліги. Конгрес УЄФА твердо переконаний в тому, що закрита Суперліга суперечить самій ідеї європейськості — ідеї єдності, відкритості, взаємодопомоги та верховенства спортивних цінностей», — зазначили там.

Країни-члени УЄФА наголошують, що найкращі команди Європи, які й вирішили створити Суперлігу, досягли успіхів лише завдяки європейській системі футболу, де «великі, середні та малі клуби внесли загальний внесок в успіхи та невдачі кожного».

У зв’язку з цим вони зазначають, що боротимуться проти створення цієї Суперліги та протистоятимуть її введенню.