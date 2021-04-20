Усі країни-члени УЄФА одноголосно виступили проти створення футбольної Суперліги

Усі 55 футбольних європейських асоціацій, які входять до УЄФА, одноголосно виступили проти створення Суперліги з футболу в Європі.
Про це пише пресслужба УЄФА.
«Пʼятдесят пʼять асоціацій УЄФА і учасники Конгресу УЄФА засуджують проголошення так званої Суперліги. Конгрес УЄФА твердо переконаний в тому, що закрита Суперліга суперечить самій ідеї європейськості — ідеї єдності, відкритості, взаємодопомоги та верховенства спортивних цінностей», — зазначили там.
Країни-члени УЄФА наголошують, що найкращі команди Європи, які й вирішили створити Суперлігу, досягли успіхів лише завдяки європейській системі футболу, де «великі, середні та малі клуби внесли загальний внесок в успіхи та невдачі кожного».
У зв’язку з цим вони зазначають, що боротимуться проти створення цієї Суперліги та протистоятимуть її введенню.
- Низка найсильніших футбольних клубів підписали угоду про створення Суперліги, яка повинна стати альтернативою клубним змаганням під егідою Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Засновниками виступили 12 клубів: «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Арсенал», «Челсі», «Тоттенхем», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетіко», «Ювентус», «Мілан» та «Інтер».
- Сьогодні єдиними офіційними міжнародними турнірами, в яких беруть участь європейські футбольні клуби, є змагання під егідою УЄФА. Топклуби вже не перший рік висловлюють невдоволення системою розподілу грошей за участь у єврокубках. Також футбольні гранди незадоволені регуляторною діяльністю УЄФА, зокрема запровадженням так званого фінансового фейр-плею — коли клуби зобовʼязані витрачати на свою діяльність тільки ті кошти, які самі заробляють.
- У Спілці європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявили, що гравці клубів-засновників Суперліги з футболу в Європі не зможуть грати в національних збірних і брати участь у чемпіонатах світу та Європи.