В УЄФА відреагували на створення футбольної Суперліги — гравцям клубів-засновників заборонять виступати за збірні

У Спілці європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявили, що гравці клубів-засновників Суперліги з футболу в Європі не зможуть грати в національних збірних і брати участь у чемпіонатах світу та Європи.
Про це заявив президент УЄФА Александр Чеферін.
«Гравцям, які будуть грати в Суперлізі, буде заборонено брати участь у чемпіонатах світу та Європи. Їм не дозволять грати за свої збірні», — пояснив він.
За його словами, головна мета створення цієї ліги — винятково прибутки та гроші. Клуби-засновники хочуть заробляти більше, аніж вони отримують від УЄФА.
В Українській прем’єр-лізі зазначили, що поки не коментують створення Суперліги. Там підкреслили, що чекають на офіційну позицію ФІФА та УЄФА з цього приводу.
Водночас акції клубів, які вирішили приєднатися до Суперліги, різко зросли. Зокрема, це стосується команд «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» і низки інших.
Але в Європі вже розкритикували рішення про створення Суперліги. Навіть у Європейській комісії зазначили, що це підриває «європейську модель спорту». Також проти виступив і британський прем’єр Борис Джонсон. Він заявив, що буде всіляко намагатися заблокувати її створення.
В УЄФА проведуть екстрене зібрання через плани найкращих клубів Європи створити Суперлігу. Чеферін вже зазначив, що команда юристів УЄФА наразі працює над санкціями для клубів-засновників, зокрема їх хочуть відсторонити від усіх змагань під егідою УЄФА.
- Низка найсильніших футбольних клубів підписали угоду про створення Суперліги, яка повинна стати альтернативою клубним змаганням під егідою Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Засновниками виступили 12 клубів: «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Арсенал», «Челсі», «Тоттенхем», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетіко», «Ювентус», «Мілан» та «Інтер».
- На сьогодні єдиними офіційними міжнародними турнірами, в яких беруть участь європейські футбольні клуби, є змагання під егідою УЄФА. Топклуби вже не перший рік висловлюють невдоволення системою розподілу грошей за участь у єврокубках. Також футбольні гранди незадоволені регуляторною діяльністю УЄФА, зокрема запровадженням так званого фінансового фейр-плею — коли клуби зобовʼязані витрачати на свою діяльність тільки ті кошти, які самі заробляють.