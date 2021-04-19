В УЕФА отреагировали на создание футбольной Суперлиги — игрокам клубов-основателей запретят выступать за сборные

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что игроки клубов-основателей Суперлиги по футболу в Европе не смогут играть в национальных сборных и участвовать в чемпионатах мира и Европы.

Об этом заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

«Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено участвовать в чемпионатах мира и Европы. Им не разрешат играть за свои сборные», — пояснил он.

По его словам, главная цель создания этой лиги — исключительно прибыль и деньги. Клубы-основатели хотят зарабатывать больше, чем они получают от УЕФА.

В Украинской премьер-лиге отметили, что пока не комментируют создание Суперлиги. Там подчеркнули, что ждут официальную позицию ФИФА и УЕФА по этому поводу.

В то же время акции клубов, которые решили присоединиться к Суперлиге, резко возросли. В частности, это касается команд «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и ряда других.

Но в Европе уже раскритиковали решение о создании Суперлиги. Даже в Европейской комиссии отметили, что это подрывает «европейскую модель спорта». Также против выступил и британский премьер Борис Джонсон. Он заявил, что будет всячески пытаться заблокировать ее создание.

В УЕФА проведут экстренное собрание из-за планов лучших клубов Европы создать Суперлигу. Чеферин уже отметил, что команда юристов УЕФА сейчас работает над санкциями для клубов-основателей, в частности их хотят отстранить от всех соревнований под эгидой УЕФА.