В УЕФА отреагировали на создание футбольной Суперлиги — игрокам клубов-основателей запретят выступать за сборные

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что игроки клубов-основателей Суперлиги по футболу в Европе не смогут играть в национальных сборных и участвовать в чемпионатах мира и Европы.
Об этом заявил президент УЕФА Александр Чеферин.
«Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено участвовать в чемпионатах мира и Европы. Им не разрешат играть за свои сборные», — пояснил он.
По его словам, главная цель создания этой лиги — исключительно прибыль и деньги. Клубы-основатели хотят зарабатывать больше, чем они получают от УЕФА.
В Украинской премьер-лиге отметили, что пока не комментируют создание Суперлиги. Там подчеркнули, что ждут официальную позицию ФИФА и УЕФА по этому поводу.
В то же время акции клубов, которые решили присоединиться к Суперлиге, резко возросли. В частности, это касается команд «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и ряда других.
Но в Европе уже раскритиковали решение о создании Суперлиги. Даже в Европейской комиссии отметили, что это подрывает «европейскую модель спорта». Также против выступил и британский премьер Борис Джонсон. Он заявил, что будет всячески пытаться заблокировать ее создание.
В УЕФА проведут экстренное собрание из-за планов лучших клубов Европы создать Суперлигу. Чеферин уже отметил, что команда юристов УЕФА сейчас работает над санкциями для клубов-основателей, в частности их хотят отстранить от всех соревнований под эгидой УЕФА.
- Ряд сильнейших футбольных клубов подписали соглашение о создании Суперлиги, которая должна стать альтернативой клубным соревнованием под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Учредителями выступили 12 клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер».
- На сегодня единственными официальными международными турнирами, в которых участвуют европейские футбольные клубы, являются соревнования под эгидой УЕФА. Топ-клубы уже не первый год высказывают недовольство системой распределения денег за участие в еврокубках. Также футбольные гранды недовольны регуляторной деятельностью УЕФА, в том числе введением так называемого финансового фэйр-плея — когда клубы обязаны тратить на свою деятельность только те средства, которые сами зарабатывают.