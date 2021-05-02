Річниця подій 2 травня: в Одесі проходить Марш захисників міста

В Одесі розпочався Марш захисників міста.

Про це повідомляється в Telegram одного з організаторів — партії «Національний корпус».

За приблизними підрахунками організаторів, у заході беруть участь понад дві тисячі людей. Зібравшись на Соборній площі, учасники вирушили до парку імені Тараса Шевченка, де відбудеться мітинг. Біля меморіальної дошки учасники маршу вшанували пам’ять активістів Ігоря Іванова й Андрія Бірюкова, які загинули 2 травня 2014 року в центрі міста.

Події в Одесі

2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами (за підтримки ультрас «Металіста» і «Чорноморця») і проросійськими сепаратистами. На Олександрівському проспекті група озброєних осіб з числа антимайданівців напала на марш «За єдину Україну», унаслідок чого одна людина була убита. Після сутичок у місті епіцентр подій перемістився на Куликове поле, де було наметове містечко «Антимайдану». Прихильники Росії сховалися в Будинку профспілок, де через пляшки із запальною сумішшю спалахнула пожежа. Тоді загинули 48 людей і понад 200 отримали поранення.