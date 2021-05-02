Годовщина событий 2 мая: в Одессе проходит Марш защитников города

В Одессе начался Марш защитников города.
Об этом сообщается в Telegram одного из организаторов — партии «Национальный корпус».
По приблизительным подсчетам организаторов, в мероприятии участвуют более двух тысяч человек. Собравшись на Соборной площади, участники отправились в парк имени Тараса Шевченко, где состоится митинг. У мемориальной доски участники марша почтили память активистов Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, которые погибли 2 мая 2014 года в центре города.
События в Одессе
2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами (при поддержке ультрас «Металлиста» и «Черноморца») и пророссийскими сепаратистами. На Александровском проспекте группа вооруженных лиц из числа антимайдановцев напала на марш «За единую Украину», в результате чего один человек был убит. После стычек в городе эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был палаточный городок «Антимайдана». Сторонники России укрылись в Доме профсоюзов, где из-за бутылок с зажигательной смесью вспыхнул пожар. Тогда погибли 48 человек и более 200 получили ранения.
- В Одессе общественный порядок в связи с годовщиной событий 2 мая будут охранять 2,6 тысячи правоохранителей. Вблизи с Куликовым полем силовики установили «фильтрационные пункты» и перекрыли движение.