Годовщина событий 2 мая в Одессе: полиция установила при входе на Куликово поле «фильтрационные пункты»

В Одессе общественный порядок в связи с годовщиной событий 2 мая будут охранять 2,6 тысячи правоохранителей. Рядом с Куликовым полем силовики установили «фильтрационные пункты» и перекрыли движение.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Всего к работе во время массовых мероприятий привлечены более 1,5 тысячи правоохранителей одесского гарнизона и свыше тысячи бойцов вспомогательных сил из других регионов. Мы готовы обеспечить правопорядок во время массовых мероприятий», — заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Вход на Куликово поле и выход из него проводится через «фильтрационные пункты», где посетителей проверяют на наличие опасных и запрещенных предметов. Установлены они со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской.

Полиция также напоминает одесситам и гостям города о необходимости соблюдать противоэпидемические правила и о запрете использовать символику коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, а также георгиевских лент.

События в Одессе

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами (при поддержке ультрас «Металлиста» и «Черноморца») и пророссийскими сепаратистами. На Александровском проспекте группа вооруженных лиц из числа антимайдановцев напала на марш «За единую Украину», в результате чего один человек был убит. После стычек в городе эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был палаточный городок «Антимайдана». Сторонники России укрылись в Доме профсоюзов, где из-за бутылок с зажигательной смесью вспыхнул пожар. Тогда погибли 48 человек и более 200 получили ранения.