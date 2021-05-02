Річниця подій 2 травня в Одесі: поліція встановила на вході до Куликового поля «фільтраційні пункти»

В Одесі громадський порядок у звʼязку з річницею подій 2 травня охоронятимуть 2,6 тисячі правоохоронців. Поблизу з Куликовим полем силовики встановили «фільтраційні пункти» і перекрили рух.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«Загалом до роботи під час масових заходів залучено понад 1,5 тисячі правоохоронців одеського гарнізону та більше ніж тисяча осіб приданих сил з інших регіонів. Ми готові забезпечити правопорядок під час масових заходів», — заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Вхід на Куликове поле та вихід з нього здійснюється через «фільтраційні пункти», де відвідувачів перевіряють на наявність небезпечних і заборонених предметів. Встановлені вони з боку Італійського бульвару і на перетині вулиць Канатної та Пироговської.

Поліція також нагадує одеситам і гостям міста про необхідність дотримуватися протиепідемічних правил та про заборону використовувати символіку комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, а також георгіївських стрічок.

Події в Одесі

2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами (за підтримки ультрас «Металіста» і «Чорноморця») і проросійськими сепаратистами. На Олександрівському проспекті група озброєних осіб з числа антимайданівців напала на марш «За єдину Україну», унаслідок чого одна людина була убита. Після сутичок у місті епіцентр подій перемістився на Куликове поле, де було наметове містечко «Антимайдану». Прихильники Росії сховалися в Будинку профспілок, де через пляшки із запальною сумішшю спалахнула пожежа. Тоді загинули 48 людей і понад 200 отримали поранення.