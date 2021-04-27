В Одесі на річницю подій 2 травня пройде Марш захисників

В Одесі 2 травня на річницю трагічних подій 2014 року відбудеться Марш захисників, у якому візьмуть участь ветеранські та патріотичні організації Veterans Hub Odesa, «Інформаційний опір — Південь», а також ГО «Національний опір», партія «Національний корпус» та інші.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на координатора «Інформаційного опору» Сергія Братчука.

В цілому у марші візьмуть участь кілька десятків організацій. Мета акції — показати Росії і проросійським силам, що у місті достатньо людей, готових захищати територіальну цілісність. Організації також планують підписати меморандум про спільні дії.

«Останнім часом Росія стягувала війська до кордонів України і намагалася нас залякати, але в неї це не вийшло. До моменту завершення процедури становлення і розвитку територіальної оборони ветеранська спільнота Одещини робить крок до підвищення рівня взаємодії і координації з метою захисту Одеси», — заявив представник Ради ветеранів Олександр Голопотелюк.

Марш планують за маршрутом від вулиці Дерибасівської, де 2 травня загинули проукраїнські активісти Ігор Іванов та Андрій Бірюков, до парку Тараса Шевченка. Початок акції — об 11:00.