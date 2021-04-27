В Одессе на годовщину событий 2 мая пройдет Марш защитников

В Одессе 2 мая в годовщину трагических событий 2014 года состоится Марш защитников, в котором примут участие ветеранские и патриотические организации Veterans Hub Odesa, «Информационное сопротивление — Юг», а также ГО «Национальное сопротивление», партия «Национальный корпус» и другие.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на координатора «Информационного сопротивления» Сергея Братчука.

В целом в марше будут участвовать несколько десятков организаций. Цель акции - показать России и пророссийским силам, что городе достаточно людей, готовых защищать территориальную целостность. Организации также планируют подписать меморандум о совместных действиях.

«В последнее время Россия стягивала войска к границам Украины и пыталась нас запугать, но у нее это не получилось. К моменту завершения процедуры становления и развития территориальной обороны, ветеранское сообщество Одессы делает шаг к повышению уровня взаимодействия и координации с целью защиты Одессы», — заявил представитель Совета ветеранов Александр Голопотелюк.

Марш планируют по маршруту от улицы Дерибасовской, где 2 мая погибли проукраинские активисты Игорь Иванов и Андрей Бирюков, до парка Тараса Шевченко. Начало акции — в 11:00.