В Одессе на годовщину событий 2 мая пройдет Марш защитников

В Одессе 2 мая в годовщину трагических событий 2014 года состоится Марш защитников, в котором примут участие ветеранские и патриотические организации Veterans Hub Odesa, «Информационное сопротивление — Юг», а также ГО «Национальное сопротивление», партия «Национальный корпус» и другие.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на координатора «Информационного сопротивления» Сергея Братчука.
В целом в марше будут участвовать несколько десятков организаций. Цель акции - показать России и пророссийским силам, что городе достаточно людей, готовых защищать территориальную целостность. Организации также планируют подписать меморандум о совместных действиях.
«В последнее время Россия стягивала войска к границам Украины и пыталась нас запугать, но у нее это не получилось. К моменту завершения процедуры становления и развития территориальной обороны, ветеранское сообщество Одессы делает шаг к повышению уровня взаимодействия и координации с целью защиты Одессы», — заявил представитель Совета ветеранов Александр Голопотелюк.
Марш планируют по маршруту от улицы Дерибасовской, где 2 мая погибли проукраинские активисты Игорь Иванов и Андрей Бирюков, до парка Тараса Шевченко. Начало акции — в 11:00.
- 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами (при поддержке ультрас «Металлиста» и «Черноморца») и пророссийскими сепаратистами. На Александровском проспекте группа вооруженных лиц из числа антимайдановцев напала на марш «За единую Украину», в результате чего один человек был убит. После стычек в городе эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был палаточный городок Антимайдана. Сторонники России укрылись в Доме профсоюзов, где из-за бутылок с зажигательной смесью вспыхнул пожар. Тогда погибли 48 человек и более 200 получили ранения.
- Каждый год 2 мая проходят акции памяти погибших в Доме профсоюзов. Проукраинские силы проводят в этот день свои акции. Иногда акции пересекаются на Куликовом поле, поэтому правоохранители всегда усиливают патрулирование.