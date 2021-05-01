Розслідування: футболіст Марадона міг би вижити, якби його лікарі вчасно надали допомогу

Комісія, яка розслідувала смерть футболіста Дієго Марадони, встановила, що той мав значно більше шансів вижити, якби його лікарі вчасно надали медичну допомогу.

Про це пише AFP.

Комісія була сформована на запит двох доньок Марадони. Експерти встановили, що футболіст почав помирати щонайменше за 12 годин до встановленого часу смерті. Він міг би вижити, якби за цей час його лікарі надали необхідну медичну допомогу.

Після операції Марадона лікувався в орендованому будинку у престижному районі Буенос-Айресу. Але експерти комісії встановили, що в останні дні свого життя футболіст «не цілком використовував свої розумові здібності» і не він повинен був вирішувати, де лікуватися. Також вони вважають, що в його лікуванні було багато «недоліків та порушень», а медична бригада кинула його «напризволяще».

«Цілком очевидно, що комісія стверджує, що все було зроблено неправильно», — зазначив колишній речник Марадони Себастьян Санчі.