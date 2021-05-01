Расследование: футболист Марадона мог бы выжить, если бы его врачи вовремя оказали помощь

Комиссия, которая расследовала смерть футболиста Диего Марадоны, установила, что он имел гораздо больше шансов выжить, если бы его врачи вовремя оказали медицинскую помощь.

Об этом пишет AFP.

Комиссия была сформирована на запрос двух дочерей Марадоны. Эксперты установили, что футболист начал умирать минимум за 12 часов до установленного времени смерти. Он мог бы выжить, если бы за это время его врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

После операции Марадона лечился в арендованном доме в престижном районе Буэнос-Айреса. Но эксперты комиссии установили, что в последние дни своей жизни футболист «не полностью использовал свои умственные способности», и не он должен был решать, где лечиться. Также они считают, что в его лечении было много «недостатков и нарушений», а медицинская бригада бросила его «на произвол судьбы».

«Совершенно очевидно, что комиссия утверждает, что все было сделано неправильно», — отметил бывший спикер Марадоны Себастьян Санчи.