Україна відреагувала на санкції Росії проти чиновників ЄС: Ще один доказ гібридної агресії

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Росії, яка ввела санкції проти низки європейських чиновників, серед яких глава Європейського парламенту Девід Сассолі.

Відповідну заяву оприлюднили у Twitter.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що рішення Росії є «ще одним доказом гібридної агресії проти демократичного світу».

«Україна висловлює свою солідарність з вісьмома громадянами Європейського Союзу, яким Росія безпідставно заборонила вʼїзд на територію РФ. Це рішення є ще одним доказом того, що Росія продовжує проводити гібридну агресію проти демократичного світу», — наголосили в українському МЗС.

Глави Європейської ради, Єврокомісії та Європарламенту, реагуючи на рішення Росії про санкції, заявили про готовність відповісти. «Це рішення є яскравою демонстрацією того, що Росія вибрала конфронтацію з ЄС замість того, аби виправляти негативну траєкторію наших двосторонніх відносин. ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь на рішення влади Росії», — наголосили очільники ЄС у спільній заяві.