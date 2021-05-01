Украина отреагировала на санкции России против чиновников ЕС: Еще одно доказательство гибридной агрессии

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение России, которая ввела санкции против ряда европейских чиновников, среди которых глава Европейского парламента Дэвид Сассоли.
Соответствующее заявление обнародовали в Twitter.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение России является «еще одним доказательством гибридной агрессии против демократического мира».
«Украина выражает свою солидарность с восемью гражданами Европейского Союза, которым Россия безосновательно запретила въезд на территорию РФ. Это решение является еще одним доказательством того, что Россия продолжает проводить гибридную агрессию против демократического мира», — отметили в украинском МИД.
Главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента, реагируя на решение России о санкциях, заявили о готовности ответить. «Это решение является яркой демонстрацией того, что Россия выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы исправлять негативную траекторию наших двусторонних отношений. ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение властей России», — отметили руководители ЕС в совместном заявлении.
- Россия накануне объявила о введении санкции против восьми европейских чиновников, им запретили въезд на территорию РФ. В российском МИДе заявили, что это решение было принято в ответ на действия ЕС, который ввел ограничительные меры в отношении шести россиян 2 и 22 марта этого года.
- Напомним, Евросоюз ввел санкции против России в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального. Под санкциями, в частности, оказались все руководители силовых ведомств России.