Украина отреагировала на санкции России против чиновников ЕС: Еще одно доказательство гибридной агрессии

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение России, которая ввела санкции против ряда европейских чиновников, среди которых глава Европейского парламента Дэвид Сассоли.

Соответствующее заявление обнародовали в Twitter.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение России является «еще одним доказательством гибридной агрессии против демократического мира».

«Украина выражает свою солидарность с восемью гражданами Европейского Союза, которым Россия безосновательно запретила въезд на территорию РФ. Это решение является еще одним доказательством того, что Россия продолжает проводить гибридную агрессию против демократического мира», — отметили в украинском МИД.

Главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента, реагируя на решение России о санкциях, заявили о готовности ответить. «Это решение является яркой демонстрацией того, что Россия выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы исправлять негативную траекторию наших двусторонних отношений. ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение властей России», — отметили руководители ЕС в совместном заявлении.