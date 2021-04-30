Bihus.Info: У МАУП заднім числом опублікували збірники з матеріалами Киви, яких до цього там не було

Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) опублікувала в себе на сайті збірники науково-практичних конференцій з матеріалами нардепа від ОПзЖ Іллі Киви, яких раніше не було. Нардеп посилався на ці роботи під час захисту кандидатської дисертації.

Про це пише Bihus.Info.

Матеріали зʼявилися наступного дня після виходу журналістського розслідування. Академія опублікувала «оновлені версії» збірників матеріалів науково-практичних конференцій 2018 й 2019 років із матеріалами Киви.

У цих версіях з’явились додаткові сторінки із матеріалами нібито від Киви. Журналісти стверджують, що в інтернеті досі доступні попередні варіанти цих самих збірників з меншою кількістю сторінок.

У дисертації Киви, опублікованій на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, вказано, що Кива брав участь у двох наукових конференціях МАУП — у 2018 та 2019 роках. При цьому там вказано, що роботи Киви опубліковані у збірниках на ст. 152—154 та ст. 414—416. У розслідуванні Bihus.Info йшлося про те, що наявний в інтернеті офіційний збірник матеріалів конференції 2018 року має лише 144 сторінки. Збірник конференції 2019 року має 414 сторінок, остання з яких містить вихідні дані. Матеріали виступів Іллі Киви в обох відсутні. Відсутність Киви на цих конференціях підтвердила також їхня координаторка Оксана Пархоменко-Куцевіл.