Bihus.Info: В МАУП задним числом опубликовали сборники с материалами Кивы, которых до этого там не было

Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП) опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами нардепа от ОПзЖ Ильи Кивы, которых раньше не было. Нардеп ссылался на эти работы во время защиты кандидатской диссертации.

Об этом пишет Bihus.Info.

Материалы появились на следующий день после выхода журналистского расследования. Академия опубликовала «обновленные версии» сборников материалов научно-практических конференций 2018 и 2019 годов с материалами Кивы.

В этих версиях появились дополнительные страницы с материалами якобы от Кивы. Журналисты утверждают, что в интернете до сих пор доступны предыдущие варианты этих сборников с меньшим количеством страниц.

В диссертации Кивы, опубликованной на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, указано, что Кива участвовал в двух научных конференциях МАУП в 2018 и 2019 годах. При этом там указано, что работы Кивы опубликованы в сборниках на ст. 152-154 и ст. 414-416 соответственно.

В расследовании Bihus.Info говорилось, что доступный в интернете официальный сборник материалов конференции 2018 года состоит из 144 страниц. В сборнике конференции 2019 года 414 страниц, последняя из которых содержит исходные данные. Материалы Ильи Кивы в обоих отсутствуют. Отсутствие Кивы на этих конференциях подтвердила и их координатор Оксана Пархоменко-Куцевил.