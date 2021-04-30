Слідча комісія Ради вимагає від уряду звільнити керівництво «Укрзалізниці» та скоригувати його зарплату

Тимчасова слідча комісія з питань ситуації в «Укрзалізниці» звернулася до уряду з вимогою звільнити керівництво компанії.
Про це повідомила у Facebook член комісії Юлія Гришина.
На засіданні в пʼятницю комісія визнала в. о. голови правління і членів правління «Укрзалізниці» некомпетентними і такими, що не відповідають займаним посадам, і звернулася до Кабінету міністрів з вимогою негайно їх звільнити.
«Визнати незадовільною роботу наглядової ради «Укрзалізниці» і звернутися до Кабміну з вимогою вже зараз, не чекаючи завершення терміну функціонування чинного складу, розпочати пошук компетентних осіб, здатних ефективно управляти державним залізничним активом України», — додала Гришина.
Також комісія вимагає від уряду привести рівень зарплат членів наглядової ради та правління УЗ у відповідність до фінансових показників компанії.
На початку квітня «Укрзалізниця» оприлюднила звіт за 2020 рік. Минулий рік компанія закінчила зі збитками у 12 мільярдів гривень. В «Укрзалізниці» збитки пояснили впливом пандемії, передусім йдеться про тимчасове припинення пасажирських перевезення за всіма видами сполучення.
- 15 квітня Нацполіція прийшла з обшуками до «Укрзалізниці» через закупівлю масел і змащувальних матеріалів у 2019—2021 роках за завищеними цінами. Розслідується розкрадання майже 145 мільйонів гривень на закупівлі неякісних матеріалів для УЗ і Міноборони.
- 8 квітня правоохоронці провели обшуки в «Укрзалізниці» через схеми незаконного ввезення в Україну з Росії понад 600 залізничних вагонів в обхід санкцій. Їх поставили на облік за підробленими документами, а в частини з них торік закінчився термін експлуатації.