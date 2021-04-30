Следственная комиссия требует от Кабмина уволить руководство компании «Укрзалізниця» и скорректировать его зарплату

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам ситуации в компании «Укрзалізниця» (УЗ) обратилась к правительству с требованием уволить руководство компании.

Об этом сообщила в Facebook член комиссии Юлия Гришина.

На заседании в пятницу комиссия признала и. о. главы правления и членов правления УЗ некомпетентными и не соответствующими занимаемым должностям и обратилась в Кабинет министров с требованием немедленно их уволить.

«Признать неудовлетворительной работу наблюдательного совета компании «Укрзалізниця» и обратиться в Кабмин с требованием уже сейчас, не дожидаясь завершения срока функционирования действующего состава начать поиск компетентных лиц, способных эффективно управлять государственным железнодорожным активом Украины», — добавила Гришина.

Также комиссия требует от правительства привести уровень зарплат членов наблюдательного совета и правления УЗ в соответствие с финансовыми показателями компании.

В начале апреля «Укрзалізниця» обнародовала отчет за 2020 год. Прошлый год компания закончила с убытком в 12 миллиардов гривен. В УЗ такие показатели объяснили влиянием пандемии, прежде всего речь идет о временном прекращении пассажирских перевозки по всем видам сообщения.