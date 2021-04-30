Следственная комиссия требует от Кабмина уволить руководство компании «Укрзалізниця» и скорректировать его зарплату

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам ситуации в компании «Укрзалізниця» (УЗ) обратилась к правительству с требованием уволить руководство компании.
Об этом сообщила в Facebook член комиссии Юлия Гришина.
На заседании в пятницу комиссия признала и. о. главы правления и членов правления УЗ некомпетентными и не соответствующими занимаемым должностям и обратилась в Кабинет министров с требованием немедленно их уволить.
«Признать неудовлетворительной работу наблюдательного совета компании «Укрзалізниця» и обратиться в Кабмин с требованием уже сейчас, не дожидаясь завершения срока функционирования действующего состава начать поиск компетентных лиц, способных эффективно управлять государственным железнодорожным активом Украины», — добавила Гришина.
Также комиссия требует от правительства привести уровень зарплат членов наблюдательного совета и правления УЗ в соответствие с финансовыми показателями компании.
В начале апреля «Укрзалізниця» обнародовала отчет за 2020 год. Прошлый год компания закончила с убытком в 12 миллиардов гривен. В УЗ такие показатели объяснили влиянием пандемии, прежде всего речь идет о временном прекращении пассажирских перевозки по всем видам сообщения.
- 15 апреля Нацполиция пришла с обысками в компанию «Укрзалізниця» из-за закупки масел и смазочных материалов в 2019—2021 годах по завышенным ценам. Расследуется хищение почти 145 миллионов гривен на закупках некачественных материалов для УЗ и Минобороны.
- 8 апреля правоохранители провели обыски в компании «Укрзалізниця» из-за схемы незаконного ввоза в Украину из России более 600 железнодорожных вагонов в обход санкций. Их поставили на учет по поддельным документам, а у части из них в прошлом году истек срок эксплуатации.