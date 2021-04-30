У роботі порталу «Дія» стався масштабний збій: не працювали додаток «Дій вдома» і сервіс з медичними даними

У роботі порталу «Дія» та сервісу Helsi.me стався збій, проте фахівці вже усунули проблему.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.
«Сьогодні вранці стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації», — йдеться в повідомленні.
У міністерстві заявили, що спеціалісти провели відновлювальні роботи в максимально короткий час.
«Цифрові документи в застосунку, онлайн-послуги на порталі — усі сервіси «Дії» доступні, і ви можете ними скористатися», — наголосили в Мінцифри.
Зазначимо, від самого ранку в соцмережах користувачі масово скаржилися, що через збій не працював додаток «Дій вдома», тому на КПВВ «Станица-Луганська» не пропускали людей.
«На Станиці жах... Діти та старенькі стояли в черзі з 06:00 до 14:00. Жахливо», — написав один з очевидців у коментарях.
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