У роботі порталу «Дія» стався масштабний збій: не працювали додаток «Дій вдома» і сервіс з медичними даними

У роботі порталу «Дія» та сервісу Helsi.me стався збій, проте фахівці вже усунули проблему.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.

«Сьогодні вранці стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві заявили, що спеціалісти провели відновлювальні роботи в максимально короткий час.

«Цифрові документи в застосунку, онлайн-послуги на порталі — усі сервіси «Дії» доступні, і ви можете ними скористатися», — наголосили в Мінцифри.

Зазначимо, від самого ранку в соцмережах користувачі масово скаржилися, що через збій не працював додаток «Дій вдома», тому на КПВВ «Станица-Луганська» не пропускали людей.

«На Станиці жах... Діти та старенькі стояли в черзі з 06:00 до 14:00. Жахливо», — написав один з очевидців у коментарях.