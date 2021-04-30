В работе портала «Дія» произошел масштабный сбой: не работали приложение «Дій вдома» и сервис с медицинскими данными

В работе портала «Дія» и сервиса Helsi.me произошел сбой, однако специалисты уже устранили проблему.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

«Сегодня утром произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации», — говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что специалисты провели восстановительные работы в максимально короткое время.

«Цифровые документы в приложении, онлайн-услуги на портале — все сервисы «Дії» доступны, вы можете ими воспользоваться», — отметили в Минцифры.

Отметим, с самого утра в соцсетях пользователи массово жаловались, что из-за сбоя не работало приложение «Дій вдома», поэтому на КПВВ «Станица-Луганская» не пропускали людей.

«На Станице ужас... Дети и старики стояли в очереди с 06:00 до 14:00. Ужасно», — написал один из очевидцев в комментариях.