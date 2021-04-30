В работе портала «Дія» произошел масштабный сбой: не работали приложение «Дій вдома» и сервис с медицинскими данными

В работе портала «Дія» и сервиса Helsi.me произошел сбой, однако специалисты уже устранили проблему.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.
«Сегодня утром произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации», — говорится в сообщении.
В министерстве заявили, что специалисты провели восстановительные работы в максимально короткое время.
«Цифровые документы в приложении, онлайн-услуги на портале — все сервисы «Дії» доступны, вы можете ими воспользоваться», — отметили в Минцифры.
Отметим, с самого утра в соцсетях пользователи массово жаловались, что из-за сбоя не работало приложение «Дій вдома», поэтому на КПВВ «Станица-Луганская» не пропускали людей.
«На Станице ужас... Дети и старики стояли в очереди с 06:00 до 14:00. Ужасно», — написал один из очевидцев в комментариях.
- 5 октября Министерство цифровой трансформации представило обновленное приложение «Дія 2.0.». В нем появились несколько новых услуг. В частности, место регистрации, налоговый номер и возможность передавать техпаспорт на авто.
- Нацбанк разрешил украинским банкам принимать электронные документы в приложении «Дія» для проведения кассовых операций.
- В марте Федоров на саммите «Украина 30» заявил, что в ближайшее время в приложении «Дія» планируют ввести возможность NFC-авторизации. Она позволит авторизоваться украинцам, у которых есть ID-паспорт, но чей банк не пользуется системой BankID.