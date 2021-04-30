Кличко: Школи в Києві відкриються з 5 травня, продовжувати навчання на канікулах не будуть

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 5 травня у столиці відкриваються всі навчальні заклади, зокрема школи, дитсадки й університети.
Про це пише пресслужба КМДА.
«5 травня в Києві відновлять навчальний процес у школах, садках, закладах професійно-технічної освіти, коледжах і вищих навчальних закладах. Відкриють усі 428 шкіл столиці та 572 дитячі садочки. Також зазначу, що навчальний процес у школах Києва не подовжуватимуть на літо. Учні, як і зазвичай, завершать навчальний рік наприкінці травня», — підкреслив він.
За його словами, керівники навчальних закладів отримали накази щодо посиленої дезінфекції приміщень і регулярного провітрювання. Також Кличко закликав батьків не відправляти до дитсадків і шкіл дітей, які захворіли.
Окремо мер додав, що після виходу з локдауну в місті діятимуть обмеження «помаранчевої» карантинної зони.
- Рішенням Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:00 суботи, 1 травня, Київ виходить із «червоної» карантинної зони. Його переводять у «жовту» зону.
- За словами мера Києва Віталія Кличка, з 1 травня в місті запрацює весь наземний громадський транспорт і метро у звичайному режимі; відкриються заклади торгівлі; торгово-розважальні центри; ринки; ярмарки; заклади громадського харчування; спортивні зали та фітнес-центри.