Кличко: Школы в Киеве откроются с 5 мая, продлевать обучение на каникулах не будут

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 5 мая в столице открываются все учебные заведения, в частности школы, детсады и университеты.
Об этом пишет пресс-служба КГГА.
«5 мая в Киеве восстановят учебный процесс в школах, садах, учреждениях профессионально-технического образования, колледжах и высших учебных заведениях. Откроют все 428 школ столицы и 572 детских сада. Также отмечу, что учебный процесс в школах Киева не будут продлевать на лето. Ученики, как обычно, завершат учебный год в конце мая», — подчеркнул он.
По его словам, руководители учебных заведений получили приказы об усиленной дезинфекции помещений и регулярном проветривании. Также Кличко призвал родителей не отправлять в детсады и школы заболевших детей.
Отдельно мэр добавил, что после выхода из локдауна в городе будут действовать ограничения «оранжевой» карантинной зоны.
- Решением Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:00 субботы, 1 мая, Киев выходит из «красной» карантинной зоны. Его переводят в «желтую» зону.
- По словам мэра Киева Виталия Кличко, с 1 мая в городе заработает весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме; откроются заведения торговли; торгово-развлекательные центры; рынки; ярмарки; заведения общественного питания; спортивные залы и фитнес-центры.