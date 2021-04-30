Кличко: Школы в Киеве откроются с 5 мая, продлевать обучение на каникулах не будут

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 5 мая в столице открываются все учебные заведения, в частности школы, детсады и университеты.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

«5 мая в Киеве восстановят учебный процесс в школах, садах, учреждениях профессионально-технического образования, колледжах и высших учебных заведениях. Откроют все 428 школ столицы и 572 детских сада. Также отмечу, что учебный процесс в школах Киева не будут продлевать на лето. Ученики, как обычно, завершат учебный год в конце мая», — подчеркнул он.

По его словам, руководители учебных заведений получили приказы об усиленной дезинфекции помещений и регулярном проветривании. Также Кличко призвал родителей не отправлять в детсады и школы заболевших детей.

Отдельно мэр добавил, что после выхода из локдауна в городе будут действовать ограничения «оранжевой» карантинной зоны.