Посол Британії: Звільнення керівництва «Нафтогазу» викликає серйозні запитання

Про це Сіммонс заявила у Twitter.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс, реагуючи на рішення українського уряду, який 28 квітня звільнив наглядову раду «Нафтогазу» та голову правління Андрія Коболєва , наголосила на необхідності прозорості корпоративного управління державними підприємствами.

Посол підкреслила, що корпоративне управління має менше залежати від політичного впливу для того, щоб переконати інвесторів з Британії прийти в Україну.

«Звільнення керівництва «Нафтогазу» викликає серйозні запитання. Щоб переконати потенційних британських інвесторів прийти в Україну, корпоративне управління в держпідприємствах має стати більш прозорим і незалежним від політичного впливу», — наголосила Сіммонс.