Посол Британії: Звільнення керівництва «Нафтогазу» викликає серйозні запитання

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс, реагуючи на рішення українського уряду, який 28 квітня звільнив наглядову раду «Нафтогазу» та голову правління Андрія Коболєва, наголосила на необхідності прозорості корпоративного управління державними підприємствами.
Про це Сіммонс заявила у Twitter.
Посол підкреслила, що корпоративне управління має менше залежати від політичного впливу для того, щоб переконати інвесторів з Британії прийти в Україну.
«Звільнення керівництва «Нафтогазу» викликає серйозні запитання. Щоб переконати потенційних британських інвесторів прийти в Україну, корпоративне управління в держпідприємствах має стати більш прозорим і незалежним від політичного впливу», — наголосила Сіммонс.
- Кабінет міністрів на засіданні 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. Причиною назвали їхню незадовільну роботу — у 2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків. Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- Держдепартамент США, а також країни «Великої сімки» відреагували на звільнення Коболєва, наголосивши на необхідності поваги до корпоративного управління.