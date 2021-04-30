Посол Британии: Увольнение руководства «Нафтогаза» вызывает серьезные вопросы

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, реагируя на решение украинского правительства, которое 28 апреля уволило наблюдательный совет «Нафтогаза» и председателя правления Андрея Коболева, подчеркнула необходимость прозрачности корпоративного управления государственными предприятиями.
Об этом Симмонс заявила в Twitter.
Посол подчеркнула, что корпоративное управление должно быть более независимым от политического влияния для того, чтобы убедить инвесторов из Британии прийти в Украину.
«Увольнение руководства «Нафтогаза» вызывает серьезные вопросы. Чтобы убедить потенциальных британских инвесторов прийти в Украину, корпоративное управление в госпредприятиях должно стать более прозрачным и независимым от политического влияния», — подчеркнула Симмонс.
- Кабинет министров на заседании 28 апреля уволил главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. Причиной назвали их неудовлетворительную работу — в 2020 году компания не получила прибыли, только понесла убытки. Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- Госдепартамент США, а также страны «Большой семерки» отреагировали на увольнение Коболева, подчеркнув необходимость уважения к корпоративному управлению.