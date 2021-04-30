Посол Британии: Увольнение руководства «Нафтогаза» вызывает серьезные вопросы

Об этом Симмонс заявила в Twitter.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, реагируя на решение украинского правительства, которое 28 апреля уволило наблюдательный совет «Нафтогаза» и председателя правления Андрея Коболева , подчеркнула необходимость прозрачности корпоративного управления государственными предприятиями.

Посол подчеркнула, что корпоративное управление должно быть более независимым от политического влияния для того, чтобы убедить инвесторов из Британии прийти в Украину.

«Увольнение руководства «Нафтогаза» вызывает серьезные вопросы. Чтобы убедить потенциальных британских инвесторов прийти в Украину, корпоративное управление в госпредприятиях должно стать более прозрачным и независимым от политического влияния», — подчеркнула Симмонс.