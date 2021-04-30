До України повернулася 25-та антарктична експедиція

Полярники 25-ї української антарктичної експедиції 29 квітня повернулися зі станції «Академік Вернадський». Разом з ними також приїхала сезонна експедиція, учасники якої працювали на станції близько двох місяців.

Про це Національний антарктичний науковий центр повідомив у Facebook.

Шлях полярників в Україну почався 19 квітня. Спершу вони подолали кораблем «не надто прихильну цього разу» протоку Дрейка, дісталися портового чилійського міста Пунта-Аренас, а вже звідти з трьома пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летіли додому.

Учасники експедиції цілий рік проводили геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, робили щоденні безперервні вимірювання, підтримували роботу станції та займались ремонтом.