В Украину вернулась 25-я антарктическая экспедиция

Полярники 25-й украинской антарктической экспедиции 29 апреля вернулись со станции «Академик Вернадский». Вместе с ними также приехала сезонная экспедиция, участники которой работали на станции около двух месяцев.

Об этом Национальный антарктический научный центр сообщил в Facebook.

Путь полярников в Украину начался 19 апреля. Сначала они преодолели кораблем «не слишком благосклонный в этот раз» пролив Дрейка, добрались до портового чилийского города Пунта-Аренас, а уже оттуда с тремя пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летели домой.

Участники экспедиции целый год проводили геофизические, метеорологические и биологические исследования, делали ежедневные непрерывные измерения, поддерживали работу станции и занимались ремонтом.