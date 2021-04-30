В Украину вернулась 25-я антарктическая экспедиция

Полярники 25-й украинской антарктической экспедиции 29 апреля вернулись со станции «Академик Вернадский». Вместе с ними также приехала сезонная экспедиция, участники которой работали на станции около двух месяцев.
Об этом Национальный антарктический научный центр сообщил в Facebook.
Путь полярников в Украину начался 19 апреля. Сначала они преодолели кораблем «не слишком благосклонный в этот раз» пролив Дрейка, добрались до портового чилийского города Пунта-Аренас, а уже оттуда с тремя пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летели домой.
Участники экспедиции целый год проводили геофизические, метеорологические и биологические исследования, делали ежедневные непрерывные измерения, поддерживали работу станции и занимались ремонтом.
С приездом сезонного отряда работы по модернизации значительно активизировались, в частности, залили фундамент и установили новый мощный кран, заменили систему отопления, установили антенну для безлимитного интернета и тому подобное. Сезонная команда включала также ученых, работавших над отдельными программами исследований.
Напомним, что в конце марта на станцию «Академик Вернадский» отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля они прибыли в Антарктиду и приняли очередь от коллег с 25-й экспедиции.
- 6 февраля 2021 года впервые в истории президент пообщался с полярниками станции в режиме реального времени. Те попросили у него ледокол. Еще в 2019 году Кабинет министров выделил 252 миллиона гривен на покупку океанского корабля ледового класса.