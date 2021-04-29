Держдеп США: Через звільнення керівництва «Нафтогазу» економічний прогрес України опинився під загрозою

США глибоко стурбовані діями українського уряду, який 28 квітня звільнив наглядову раду «Нафтогазу» та голову правління Андрія Коболєва. Про це під час брифінгу заявив прессекретар Держдепу Нед Прайс.

«Ми глибоко стурбовані недавніми маніпуляціями, які український Кабінет міністрів зробив в питаннях регулювання, щоб звільнити раду директорів і змінити керівництво лідируючої енергетичної компанії [«Нафтогаз»]» — сказав він.