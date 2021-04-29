Госдеп США: Из-за увольнения руководства «Нафтогаза» экономический прогресс Украины оказался под угрозой

США глубоко обеспокоены действиями украинского правительства, которое 28 апреля уволило наблюдательный совет «Нафтогаза» и главу правления Андрея Коболева. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
«Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями, которые украинский Кабинет министров сделал в вопросах регулирования, чтобы уволить совет директоров и сменить руководство лидирующей энергетической компании [«Нафтогаз»]», — сказал он.
Прайс также отметил, что кадровые перестановки затрудняют усилия по реформированию энергетического сектора и улучшению инвестиционного климата страны.
«К сожалению, эти действия — лишь один пример игнорирования мирового опыта, в результате чего экономический прогресс Украины, за который пришлось серьезно бороться, оказался под угрозой. Мы продолжаем поддерживать Украину, но лидеры Украины должны сделать то, что от них зависит», — подчеркнул представитель Госдепа.
- Кабинет министров на заседании 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза» и наблюдательный совет. Причиной назвали их неудовлетворительную работу — в 2020 году компания не получила прибыли, только понесла убытки. Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко.
- Госдепартамент США, а также страны «Большой семерки» отреагировали на увольнение Коболева, подчеркнув необходимость уважения к корпоративному управлению.