Європарламент ухвалив резолюцію про дії ЄС у разі вторгнення Росії в Україну

Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка передбачає відключення Росії від платіжної системи SWIFT і припинення закупівлі російських запасів нафти та газу в разі вторгнення РФ в Україну.

Про це свідчать результати голосування. Документ підтримали 569 депутатів, проти виступили 67, утрималися 113.

Резолюція називається «Про Росію, справу Олексія Навального, нарощування її військової потужності на кордоні з Україною і російський напад на Чеську Республіку».

Також документ передбачає у разі вторгнення в Україну санкції проти російських олігархів і членів їхніх сімей та замороження їхніх активів.