Европарламент принял резолюцию о действиях ЕС в случае вторжения России в Украину

Европейский парламент принял резолюцию, предусматривающую отключение России от платежной системы SWIFT и прекращение закупки российских запасов нефти и газа в случае вторжения РФ в Украину.
Об этом свидетельствуют результаты голосования. Документ поддержали 569 депутатов, против — 67, воздержались 113.
Резолюция называется «О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику».
Также документ предусматривает в случае вторжения в Украину санкции против российских олигархов и членов их семей и замораживание их активов.
В резолюции отмечается, что Россия представляет внешнюю угрозу европейской безопасности. Кроме того, власти страны ведут внутреннюю войну против собственного народа путем систематического подавления оппозиции.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что именно к этим сигналам призывала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии.
Резолюция не обязательна к исполнению, но является рекомендацией для стран-членов ЕС.
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- 22 апреля министр обороны России заявил, что войска начинают возвращаться на постоянное место дислокации, но в Черном море остались десантные корабли, а в лагере у Воронежа до сих пор стоит техника.