Европарламент принял резолюцию о действиях ЕС в случае вторжения России в Украину

Также документ предусматривает в случае вторжения в Украину санкции против российских олигархов и членов их семей и замораживание их активов.

Резолюция называется «О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику».

Об этом свидетельствуют результаты голосования. Документ поддержали 569 депутатов, против — 67, воздержались 113.

Европейский парламент принял резолюцию, предусматривающую отключение России от платежной системы SWIFT и прекращение закупки российских запасов нефти и газа в случае вторжения РФ в Украину.

В резолюции отмечается, что Россия представляет внешнюю угрозу европейской безопасности. Кроме того, власти страны ведут внутреннюю войну против собственного народа путем систематического подавления оппозиции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что именно к этим сигналам призывала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии.

Резолюция не обязательна к исполнению, но является рекомендацией для стран-членов ЕС.