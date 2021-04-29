Рада скасувала останнє пленарне засідання перед Великоднем

Верховна рада скасувала пленарне засідання в пʼятницю, 30 квітня, на якому зазвичай заслуховують представників Кабінету міністрів.

Згідно з документом, на 30 квітня передбачена робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.

Зазначимо, у проєкті постанови вказано, що є «необхідність провести додаткові засідання комітетів».