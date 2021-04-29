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Рада скасувала останнє пленарне засідання перед Великоднем

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:
Рада скасувала останнє пленарне засідання перед Великоднем

Гонтар Володимир / УНІАН

Верховна рада скасувала пленарне засідання в пʼятницю, 30 квітня, на якому зазвичай заслуховують представників Кабінету міністрів.

Відповідний проєкт постанови підтримали 332 нардепи.

Згідно з документом, на 30 квітня передбачена робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.

Зазначимо, у проєкті постанови вказано, що є «необхідність провести додаткові засідання комітетів».

  • На четвер, 29 квітня, Рада запланувала провести два позачергових засідання. На одному з них мають розглянути проєкт постанови Ради про звернення до уряду щодо зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.
  • Глава фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомляв, що в парламенті готуються провести позачергове засідання з кадрового питання. Але нардеп не уточнив, про яку саме посаду йдеться.
  • Віцеспікер Ради Руслан Стефанчук теж повідомляв про плани замінити в уряді одного міністра, але відмовився назвати його прізвище.