Рада отменила последнее пленарное заседание перед Пасхой

Верховная Рада отменила пленарное заседание в пятницу, 30 апреля, на котором обычно заслушивают представителей Кабинета министров.
Соответствующий проект постановления поддержали 332 нардепа.
Согласно документу, на 30 апреля предусмотрена работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах.
Отметим, в проекте постановления указано, что есть «необходимость провести дополнительные заседания комитетов».
- На четверг, 29 апреля, Рада запланировала провести два внеочередных заседания. На одном из них должны рассмотреть проект постановления Рады об обращении к правительству по поводу снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.
- Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщал, что в парламенте готовятся провести внеочередное заседание по кадровому вопросу. Но нардеп не уточнил, о какой именно должности идет речь.
- Вице-спикер Рады Руслан Стефанчук тоже сообщал о планах заменить в правительстве одного министра, но отказался назвать его фамилию.