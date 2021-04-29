Судан призупиняє будівництво в країні військової бази для Росії

Влада Судану вирішила призупинити будівництво на території своєї країни військово-морської бази для Росії.

Про це пише «Радіо Свобода».

Також Хартум повідомив Москву про те, що заборонить нове розміщення російських військових кораблів. Дію договору між обома країнами призупинили до затвердження парламентом.

Наприкінці осені 2020 року уряд Росії схвалив проєкт угоди з Республікою Судан про створення на її території бази Військово-морського флоту РФ для матеріально-технічного забезпечення. За угодою Судан надасть землю для будівництва бази на 4 кораблі, яка зможе приймати військові кораблі із ядерною енергетичною установкою. За договором чисельність контингенту бази не повинна перевищувати 300 осіб. При цьому російські кораблі на базі будуть недоторканні (імунітет на огляд, обшук і арешт).