Судан приостанавливает строительство в стране военной базы России

Власти Судана решили приостановить строительство на территории своей страны военно-морской базы России.
Об этом пишет «Радио Свобода».
Также Хартум сообщил Москву о том, что запретит новое размещение российских военных кораблей. Действие договора между обеими странами приостановили до утверждения парламентом.
В конце осени 2020 года правительство России одобрило проект соглашения с Республикой Судан о создании на ее территории базы Военно-морского флота РФ для материально-технического обеспечения. По соглашению Судан предоставит землю для строительства базы на 4 корабля, который сможет принимать военные корабли с ядерной энергетической установкой. По договору численность контингента базы не должна превышать 300 человек. При этом российские корабли на базе будут неприкосновенны (иммунитет на осмотр, обыск и арест).
- В Судане еще с 2019 года фиксировали российских наемников из «ЧВК Вагнера», которые до этого воевали на Донбассе и в Сирии. Россия активно развивает связи с африканскими странами и пытается усилить свое военное присутствие.
- В августе 2020 года власти Судана заключили мирное соглашение с повстанческими группами на юге и западе страны. Конфликт там длится с 2003 года. После этого новое правительство Судана согласилось выплатить $335 млн американским жертвам, а Дональд Трамп пообещал исключить Судан из списка стран, финансирующих терроризм.