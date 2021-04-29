Судан приостанавливает строительство в стране военной базы России

Власти Судана решили приостановить строительство на территории своей страны военно-морской базы России.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Также Хартум сообщил Москву о том, что запретит новое размещение российских военных кораблей. Действие договора между обеими странами приостановили до утверждения парламентом.

В конце осени 2020 года правительство России одобрило проект соглашения с Республикой Судан о создании на ее территории базы Военно-морского флота РФ для материально-технического обеспечения. По соглашению Судан предоставит землю для строительства базы на 4 корабля, который сможет принимать военные корабли с ядерной энергетической установкой. По договору численность контингента базы не должна превышать 300 человек. При этом российские корабли на базе будут неприкосновенны (иммунитет на осмотр, обыск и арест).