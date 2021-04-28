«Роскомнагляд» перевірить у TikTok ролики про російських військових на Донбасі та обіцяє їх блокувати

Федеральна служба Росії з нагляду у сфері звʼязку, інформаційних технологій і масових комунікацій («Роскомнагляд») перевірятиме в соціальній мережі TikTok відеоролики про участь російських військових у війні на Донбасі.

Про це пише агентство ТАСС з посиланням на пресслужбу «Роскомнагляду».

Про подібні відео в TikTok повідомила громадська організація «Ліга безпечного інтернету». Вона нібито виявила в соцмережі 546 публікацій про те, що військовослужбовці Росії беруть участь у військовій операції на окупованих територіях Донбасу, зокрема на території «ДНР».

«Роскомнагляд» наразі перевіряє цю інформацію. У відомстві обіцяють, що якщо вона підтвердиться, вони звернуться до прокуратури, щоб ухвалити рішення про блокування матеріалів.